Incubo Les Herbiers: dalla finale col PSG alla retrocessione in 3 giorni

Colpo di scena in Francia. Il Les Herbiers è passato dallo sfidare il Paris Saint-Germain alla retrocessione in quarta divisione. La squadra di Stephane Masala perde clamorosamente per 4-1 contro il Béziers nell'ultima giornata dello Championnat National, un risultato che la fa sprofondare al terzultimo posto. Solamente tre sere fa i giocatori erano saliti all'onore delle cronache per aver conteso al gigante PSG la Coppa di Francia allo Stade de France. La partita, terminata per 2-0, si è chiusa con Thiago Silva che ha voluto alzare il trofeo assieme al capitano del Les Herbiers Sebastien Flochon. Una serata magica per la squadra rappresentante un paese di 15mila anime, con i giocatori che nella serata di martedì hanno avuto l'onore di stringere la mano al presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Se da una parte la cavalcata in coppa è stata esaltante, dall'altra in campionato la squadra ha faticato, ritrovandosi a giocarsi la salvezza all'ultima giornata in trasferta, contro un avversario che doveva vincere per essere promosso. È finita come peggio non si poteva.