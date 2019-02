Arrivano le reazioni degli indipendentisti catalani alle parole di Gerard Piqué. Il difensore del Barcellona ha invitato le televisioni spagnole ad occuparsi degli indipendentisti catalani a processo e non del VAR. L'ex presidente della Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont ha ringraziato il difensore: "Straordinatio. Grazie per l'impegno e il coraggio". Anche Joaquim Forn, politico che verrà giudicato, ha ringraziato Piqué aggiungendo che la sua dichiarazione: "È stata come il quarto gol" riferendosi al 3-0 del Barça sul campo del Real Madrid.

Extraordinari. Gràcies @3gerardpique pel compromís i pel coratge. https://t.co/K3pDGguYpW — Carles Puigdemont (@KRLS) 28 febbraio 2019