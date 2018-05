Infinit8Iniesta. Il Barça omaggia il numero 8 con una maglia speciale

© foto di J.M.Colomo

Domenica contro la Real Sociedad il Barcellona renderà omaggio ad Andres Iniesta che gipcherà la sua ultima in blaugrana dopo 22 stagioni. Fra le iniziative del club c'è anche una maglia commemorativa in cui il numero 8 di Iniesta viene 'ruotato' di 90°, andando così a formare il simbolo dell'infinito (∞). #Infinit8Iniesta è l'hashtag scelto per l'occasione. La speciale maglia è già in vendita negli store blaugrana.