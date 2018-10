Infortunio Messi, Mundo Deportivo: "Leader rotto. Salta Inter e Clasico"

"Leader rotto". E' questo il titolo scelto da Mundo Deportivo per l'apertura dell'edizione odierna. Il riferimento è chiaramente a Leo Messi, importante in campo nello scontro diretto vinto col Siviglia e la vetta ritrovata, ma infortunatosi nel corso della partita: frattura al radio dopo una brutta casa e out tre settimane, la Pulga salterà sia l'Inter che il Clasico.