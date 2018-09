Inghilterra, buone notizie: Shaw sta bene ed è cosciente

Notizie rassicuranti in arrivo dall’Inghilterra riguardo le condizioni di Luke Shaw. Stando a quanto raccolto da Mediaset, il calciatore al momento è cosciente, dopo esser stato accompagnato in un centro medico interno allo stadio. Ha parlato con la famiglia e soprattutto ha raccontato la dinamica dello scontro con Carvajal. Borsa del ghiaccio in testa dopo lunghi attimi di paura.