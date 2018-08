Inghilterra, Cahill lascia la Nazionale: "E' il momento giusto per dire stop"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gary Cahill lascia Nazionale inglese. A darne notizia è lo stesso difensore del Chelsea che spiega così la scelta: "E' il momento di fare un passo indietro, credo questo sia il momento giusto. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto nelle oltre 60 presenze, in alcune occasioni sono stato il capitano e per me è stato un onore. Tre fra i maggiori tornei che sarebbero dovuti essere quattro se non mi fossi infortunato. Ho giocato in maniera solida per 7-8 anni e ne sono orgoglioso. Ora sta venendo fuori una nuova generazione giovane e proprio per questo credo che sia il momento giusto per farsi da parte. Ad ogni modo nella carriera di un calciatore non si può mai chiudere definitivamente una porta. Sono onorato di aver difeso il mio paese e non posso chiudergli la porta. Se avranno bisogno di me in futuro io ci sarò".