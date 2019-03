Inghilterra da record, 6 squadre ai quarti di coppa. Come 48 anni fa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sei squadre inglesi arrivano ai quarti di finale delle coppe europee. Un segno importante di risveglio per per il Paese che ha inventato il calcio, letteralmente dominante in questa campagna continentale: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Arsenal sono le rappresentanti con il Burnley unica squadra che ha visto interrompere il proprio cammino. Non succedeva dalla stagione 1970/71.