Gareth Southgate chiede un nuovo Gascoigne, evidenziando la mancanza di un talento puro nella nazionale inglese, in grado di risolvere la partita con una giocata estemporanea. A raccogliere l'appello è l'originale Paul Gascoigne, che attraverso i social network scrive: "Sono disponibile per domani, posso ancora giocare!".

Cheers GARETH I’ll be there tomorrow with ⁦@Shanewh1tfield⁩ in his box OH GARETH I take a size 9 I’ll see what I can do,I’ll pop down and see you x good luck mate and thanks for the kind words mate x I thought the press only wrote shit about me wow 😜👍😘 LOVE FROM GAZZA X pic.twitter.com/qBmV3Lp19x

— Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) 10 settembre 2018