Inghilterra, i 23 di Southgate visti dalla stampa d'oltremanica

© foto di Mocciaro

"Il sogno diventa realtà" titola il Daily Express oggi in edicola, a commento delle convocazioni del ct dell'Inghilterra Gareth Southgate per i Mondiali. In particolare quella di Trent Alexander-Arnold, 19 anni, mai convocato prima d'ora. Il Mirror sottolinea l'assenza di Lallana, ponendo l'accento sulla volontà del commissario tecnico di puntare sui giovani. "Dream team" è l'apertura del Sun con le immagini di Alexander-Arnold, Dele Alli e Jesse Lingard da piccoli. "Going" titola Star Sport in riferimento della convocazione a sorpresa di Gary Cahill