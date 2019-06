Inghilterra, The Sun su Southgate: "La via di fuga"

"La via di fuga". Questo il titolo in apertura della pagina sportiva del Sun. Il riferimento è al commissario tecnico della Nazionale inglese Gareth Southgate che potrebbe lasciare l'incarico dopo gli Europei del 2020. Intanto i "Three Lions" saranno impegnati contro la Svizzera questo pomeriggio nella finale per il terzo e quarto posto di Nations League.

Derby di Manchester - L'articolo di fondo invece è dedicato a Harry Maguire. Il difensore del Leicester è entrato nel mirino del Manchester United e del City. Questo il titolo: "Welcome to Mag-chester".