Inghilterra, il Bolton è retrocesso in terza divisione

Primi verdetti in Europa. Il Bolton Wanderers è retrocesso in League One, la terza divisione inglese facendo compagnia all'Ipswich Town la cui retrocessione è stata sancita nel turno precedente. Il club, che in passato ha anche assaggiato l'Europa e avuto giocatori di prestigio come Jay-Jay Okocha e Youri Djorkaeff, attraversa una grave crisi finanziaria tanto da portare i giocatori a scioperare.