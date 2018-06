Inghilterra, il Mirror carica il ct Southgate: "Il Re Leone"

© foto di Lazzerini

In vista del Mondiale in Russia, il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso di essere inglese e dunque di portare il mio paese alla Coppa del Mondo: è un momento molto speciale della mia vita". Per queste dichiarazioni, il Daily Mirror di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il Re Leone".