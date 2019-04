Inghilterra, in 85mila per la coppa di 3a divisione. Di più solo al Camp Nou

85mila spettatori ieri hanno riempito Wembley per la finale di EFL Trophy, l'equivalente inglese della Coppa Italia di Serie C. In campo Portsmouth e Sunderland hanno dato spettacolo in campo e sugli spalti. Per la cronaca il trofeo è andato al Portsmouth ai calci di rigore dopo che l'incontro era terminato 2-2. Era la prima volta dopo 31 anni che in questo torneo si affrontassero in finale due squadre che sono state in passato campioni d'Inghilterra. Gli 85.021 spettatori presenti hanno stabilito un record di presenze del torneo, che resisteva dal 1988 (80.041, Burnley-Wolverhampton). Nel weekend europeo solamente in uno stadio c'è stata un'affluenza maggiore: al Camp Nou nel derby Barcellona-Espanyol, 92.795 spettatori.