L'Inghilterra ha trovato il suo terminale offensivo già da diversi anni, ma Harry Kane non finisce di stupire. La tripletta messa a segno contro la Bulgaria eguaglia un record interessante, ovvero quello di Jermain Defoe. L'attaccante inglese mise a segno una tripletta proprio contro la nazionale bulgara nelle qualificazioni agli europei del 2012. Il risultato finale? Lo stesso ottenuto dalla squadra di Southgate ieri sera. Coincidenze o meno, per gli inglesi sono arrivati tre punti fondamentali per la qualificazione alla fase finale.