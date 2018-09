Inghilterra, Kane: "Il gol di Welbeck era regolare. Buona prestazione"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sconfitta arrivata contro la Spagna, Harry Kane ha attaccato l'arbitro per aver annullato un gol di Welbeck all'Inghilterra nel finale di gara per un presunto fallo su De Gea: "Nei momenti importanti hai bisogno di un arbitro fermo che non prenda decisioni sbagliate sotto pressione. Danny Welbeck è rimasto lì, De Gea è saltato, ha preso la palla, ma quando è andato giù è caduto su Danny, nessun fallo o altro, e la palla gli è scivolata. E' stata una buona partita, una buona prova contro una squadra che tiene bene la palla, è stato difficile ma abbiamo creato le migliori occasioni".