Inghilterra, Kane: "Sono in forma ma è stato difficile dopo il Mondiale"

Dopo le critiche ricevute sul suo stato di forma, Harry Kane ha risposto a tono ai suoi detrattori: "Non penso che il mio livello si sia abbassato. E ' stato difficile dopo non aver riposato molto dopo la Coppa del Mondo, ma penso di essermi comportato bene, sono rimasto in forma e sono rimasto in salute. Questa è stata la mia priorità principale all'inizio della stagione, ora con questo dobbiamo puntare ad andare al massimo in inverno. Ho fissato uno standard per me stesso e voglio raggiungere lo standard in ogni partita che gioco, ma a volte non va così. Si tratta di imparare e migliorare e questo è quello che farò per il resto della mia carriera"