Inghilterra, Kane: "Uno dei migliori anni: possiamo vincere qualcosa"

Dopo aver battuto la Croazia in rimonta e aver ottenuto il passaggio alle Finals Four di Nations League, il capitano dell'Inghilterra Harry Kane ai microfoni della BBC ha detto: "È tutto lì, vedere i tifosi come ci hanno incitato e la convinzione che hanno dimostrato. E' uno dei migliori anni dell'Inghilterra. Potremmo vincere un trofeo. Dobbiamo portare questo slancio nel nuovo anno, abbiamo avuto un anno fantastico, ma non possiamo dormire sugli allori".