Inghilterra, Kane verso la Croazia: "Semifinale Mondiali? Già dimenticata"

Harry Kane è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inghilterra-Croazia, in programma domani alle 15 a Wembley: "Non penso più alla semifinale dei Mondiali persa. Ha fatto male perché non c'è niente di più importante di un Mondiale. Ma mi sono sempre detto che la cosa migliore è dimenticare il più in fretta possibile. Modric? Merita tutti i premi che ha vinto. Quest'anno è stato fantastico ma spero che non lo sia domani".