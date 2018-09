Inghilterra, la leggenda Banks: "Butland è meglio che lasci lo Stoke"

L'esperienza, senza ombra di dubbio, è tutta dalla sua parte. Il portiere del Torino Salvatore Sirigu, come Donnarumma e più di Perin e Cragno, è pronto a giocarsi le sue chance per la corsa alla titolarità della porta della Nazionale. L'esperienza al Palermo lo fece conoscere al...

Manchester United, Espirito Santo clamorosa ipotesi per il dopo Mou

Arsenal, Keown vota Torreira: "Emery ci punti per fermare Guardiola"

Ceballos: "Con Zidane zero possibilità. CR7? Altri faranno i suoi gol"

Danimarca, gaffe Sisto: non legge la mail-sciopero e resta solo a Vienna

Europei Under 21, la Spagna si qualifica alla fase finale

UEFA Nations League, Lega C: Slovenia ko nonostante il gol di Zajc

Rakitic: "Non è ancora il momento di lasciare il Barcellona"

Barcellona, Sport in prima pagina: "Vidal chiede spazio"

Metro in prima pagina: "I dubbi di Pogba sullo United"

L'argentino Yacob firma per il Nottingham Forest

Real Madrid-Guilherme, contratto in scadenza ma la clausola è da 50 milioni

Gordon Banks, giudicato dall'IFFHS il miglior portiere inglese di tutti i tempi, intervistato da Sky Sport UK ha parlato anche del futuro di Jack Butland, attuale portiere della Nazionale: "Mi piacerebbe che Jack restasse a lungo allo Stoke City, è un portiere super ed è amato dai tifosi. Per il bene della sua carriera, però, credo sia inevitabile una partenza verso una big. Sarebbe un peccato per lo Stoke, ma allo stesso tempo una scelta comprensibile".

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy