Inghilterra, la stampa inglese esalta Rashford: i titoli dei quotidiani

La stampa inglese quest'oggi esalta Marcus Rashford, vero protagonista dell'ultimo test amichevole giocato dall'Inghilterra prima della partenza per il Mondiale in Russia. Il 2-0 alla Costa Rica, infatti, porta la firma dell'attaccante del Manchester United (che ha sbloccato il risultato ) e di Danny Welbeck. "To Rasha with love", il titolo del Sun e del Mirror, mentre Metro opta per un altrettanto emblematico "Magic Marcer". Non lascia spazio ad interpretazioni nemmeno il Telegraph, che in prima pagina sottolinea come Rashford abbia esso sui binari giusti la Nazionale di Southgate: "In Russia con speranza".