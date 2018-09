Inghilterra, Maguire: "Nations League? Il regolamento è disorientante"

© foto di Imago/Image Sport

Harry Maguire, difensore del Leicester e dell'Inghilterra, dal ritiro della Nazionale ha parlato in conferenza stampa manifestando i propri dubbi sul regolamento della nuova Nations League: "Devo ammettere che c'è un po' di confusione: il ct Southgate ha provato a spiegarci meglio come funziona, penso che almeno lui abbia le idee chiare, ma bisogna studiare molto. È disorientante, ma proveremo a capirci qualcosa. Per noi giocatori conviene semplicemente scendere in campo in ogni partita per vincere e vedere che succede".