Inghilterra, paura per Shaw: grave infortunio alla testa per il difensore

Attimi di paura a Wembley intorno al 50' quando Luke Shaw ha accusato un brutto infortunio alla testa. Il giocatore dopo uno scontro di gioco si è accasciato a terra e sono stati necessari diversi minuti per trasportarlo in barella fuori dal campo con l'aiuto della maschera dell'ossigeno e solo dopo averlo immobilizzato. Preoccupati i compagni di squadra, gli avversari e il tecnico del Manchester United José Mourinho ospite in tribuna a Wembley.