Inghilterra, Pickford: "Gara speciale contro la Croazia, vogliamo vincere"

Domani a Wembley l'Inghilterra affronterà la Croazia nella gara valida per la Nations League e alla vigilia della sfida il portiere Jordan Pickford ai microfoni di Sky Sports ha detto: "Sarà un grande match per noi, ci sarà il sold out a Wembley e c'è qualcosa in ballo. Speriamo che l'atmosfera sia buona e saremo pronti tatticamente per vincere la partita. Sappiamo di essere in grado di battere le squadre migliori e lo abbiamo dimostrato battendo la Spagna. Sono tornati in forma per essere dove dovremmo essere perché sono una delle migliori cinque squadre al mondo. Tutti vogliamo vincere ogni partita che giochiamo e se vinceremo ogni partita giocata, questo ci porterà alle semifinali e alla finale della Nations League".