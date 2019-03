© foto di Insidefoto/Image Sport

Prima convocazione in Nazionale maggiore per Callum Hudson-Odoi. Il giovane esterno d'attacco del Chelsea, inizialmente chiamato dall'Under 21, ha raggiunto Southgate e i Three Lions per le prossime sfide di qualificazione a Euro 2020 contro Repubblica Ceca e Montenegro. Il classe 2000 sostituisce l'infortunato Luke Shaw (Manchester United). Lo riporta Sky Sports UK.