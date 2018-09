Inghilterra, Shaw dopo la paura rassicura tutti: "Sto bene, tornerò presto"

Dopo aver spaventato tutti a Wembley in occasione della gara tra Inghilterra e Spagna arrivano notizie confortanti sulle condizioni di Luke Shaw. Il terzino inglese aveva subito un colpo alla testa restando incosciente a terra per diverso tempo ed è stato trasportato negli spogliatoi in barella e con l'ossigeno. Subito però il giocatore si è svegliato, dando segnali incoraggianti e ora si sottoporrà a tutti gli esami del caso. Intanto su Twitter Shaw ha rassicurato tutti: "Grazie per tutto l'amore e il supporto, sto bene e sono nelle mani migliori. Sono un combattente quindi tornerò presto!", ha scritto il giocatore.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤💪🏼

— Luke Shaw (@LukeShaw23) 8 settembre 2018