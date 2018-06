Inghilterra, shock per le parole di Rose: "Lotto contro la depressione"

La stampa inglese apre sulle rivelazioni shock di Danny Rose e della sua battaglia contro la depressione a seguito di alcuni eventi che hanno colpito la sua famiglia. Una situazione che lo ha portato ad assumere farmaci per mesi. L'esterno del Tottenham è stato convocato dal ct dell'Inghilterra Gareth Southgate per i Mondiali, una chiamata salvifica come ha ammesso lo stesso giocatore.