Inghilterra, Southgate: "Amo mio ruolo. Futuro? Non ne abbiamo parlato"

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Spagna, valida per la prima giornata di UEFA Nations League. Il ct ha risposto alle domande sul suo rinnovo con la FA: "Non ne abbiamo ancora discusso. Se voglio rimanere? Amo il lavoro che sto facendo e il gruppo di giocatori a disposizione. Lavorare inoltre con questo staff è fantastico. Ma guardo al presente e il presente è la partita di domani".