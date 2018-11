Inghilterra, Southgate: "Finiamo bene l'anno, noi una delle nazionali più forti"

© foto di Imago/Image Sport

L'Inghilterra domani affronterà la Croazia a Wembley e alla vigilia della sfida il ct inglese Southgate in conferenza stampa ha detto: "Conosciamo il loro stile di gioco e conosciamo le aree che pensiamo di poter sfruttare. Sono due squadre davvero equilibrate. Dobbiamo assicurarci di continuare con le nostre ultime prestazioni che sono state davvero buone e terminare l'anno solare con un vero successo. Quest'anno abbiamo dimostrato di essere due delle migliori squadre del mondo. Abbiamo un enorme rispetto per loro e la loro mentalità, ma abbiamo anche la convinzione che stiamo migliorando. Abbiamo una grande motivazione in vista della partita di domani".