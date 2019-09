© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il poker rifilato alla Bulgaria, il commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate ha elogiato Harry Kane, autore di una tripletta: "Per un giovane essere in grado di guardare quello che fa, essere in grado di studiarlo e vedere la sua professionalità e il modo in cui lavora, è un esempio incredibile. Lavora così duramente per la squadra, ha una mentalità eccezionale, aiuta sempre gli altri e in area è il miglior rifinitore".