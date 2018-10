Inghilterra, Southgate: "Non possiamo giocare solo con un modulo"

© foto di Imago/Image Sport

Queste le considerazioni di Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, dopo il pari a reti bianche in casa della Croazia in Nations League: "Sarei più preoccupato se di occasioni non ne avessimo create, piuttosto che di averne sbagliate alcune. Abbiamo mostrato un buon gioco offensivo e creativo, dobbiamo solamente essere più determinati in certi momenti. I giocatori hanno interpretato bene questo modulo, non possiamo avere solo un modulo con il quale giocare in maniera rigida".