Inghilterra, Southgate: "Prova matura di una squadra giovane"

© foto di Imago/Image Sport

Il c.t. dell'Inghilterra Gareth Southgate ha concesso un'intervista a Sky Sports dopo il successo a sorpresa dei Tre Leoni in casa della Spagna in Nations League: "Sono molto orgoglioso della nostra prestazione, ho parlato con gli attaccanti prima della partita ricordandogli come potessero far male agli avversari e sono stati incredibili, una minaccia costante. Era compito del resto della squadra giocare la palla ed avere coraggio, a tratti l'abbiamo fatto molto bene, con una prestazione molto matura da parte di una squadra giovane. Ci sono stati momenti di grande qualità, in cui siamo riusciti a trovare le giuste connessioni in mezzo al campo. Non ci siamo limitati a difendere e ad agire di rimessa. Quello che abbiamo conquistato in Russia è incredibile, in queste partite si trattava di valutare nuovi giocatori e provare nuovi sistemi, e alcuni sono emersi, garantendoci più soluzioni. Il 4-3-3 ci ha permesso di pressare molto bene, ma serviva comunque coraggio per giocare così".