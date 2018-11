Inghilterra, Southgate: "Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto"

© foto di Imago/Image Sport

Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, è intervenuto al termine del match vinto contro la Croazia. L'allenatore inglese è soddisfatto per la prova messa in campo dai suoi. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport UK: "Abbiamo dominato durante tutto il match e abbiamo avuto molte occasioni da gol nel primo primo tempo. Abbiamo concesso il gol ai nostri avversari: la situazione di svantaggio ha messo alla prova il nostro carattere".

Southgate ha analizzato anche il gruppo 4 di questa nuova Uefa Nations League e l'andamento della sua nazionale in questo 2018: "Abbiamo vinto un gruppo difficilissimo. Dal punto di vista del valore e del ranking mondiale è il più difficile. Sono orgoglioso per tutto quello che abbiamo fatto in questo anno. Era tanto tempo che non sentivo tutta questa partecipazione da parte del pubblico di Wembley".