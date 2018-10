Inghilterra spara a salve, cilecca Rashford: la rassegna stampa inglese

Dopo il pareggio a reti bianche tra Croazia e Inghilterra, tutte le aperture dei quotidiani inglesi non possono che essere dedicate a questo match di Nations League. "Marcus spara a salve", è il titolo del Daily Express, che parla di una chance sprecata per la Nazionale dei Tre Leoni, che avrebbe potuto fare un bel salto in avanti nella competizione. "E' doloroso", scrive il Daily Mail, anch'esso con Rashford in copertina, proprio come Star Sport: "Marcus fa cilecca". Il Mirror, invece, gioca con il connubio tra lo stadio vuoto in cui s'è giocato e l'assenza di gol: "E' tutto tranquillo qui".