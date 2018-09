© foto di Insidefoto/Image Sport

Inghilterra e Svezia sono pronte a regalare uno spettacolo amarcord. I tifosi che stasera vedranno in tv la gara amichevole avranno una sorpresa speciale. I primi 25 secondi del match in programma al King Power Stadium di Leicester verranno infatti trasmessi in bianco e nero per rendere omaggio all'associazione "Kick It Out" che combatte contro la discriminazione e contro il razzismo nel mondo del calcio. Un regalo ai più nostalgici per celebrarne il 25° anniversario di attività.