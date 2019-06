Inghilterra U21 eliminata dall'Europeo, Boothroyd: "Io non mi muovo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Con la sconfitta rimediata per 4-2 contro la Romania, l'Inghilterra U21 è ormai fuori dall'Europeo di categoria ma l'allenatore Aidy Boothroyd ha assicurato che non lascerà la panchina della nazionale: "Ci sono cose su cui dobbiamo migliorare. Ci sono cose che sono andate davvero male, altre molto bene e cose su cui dobbiamo migliorare. Non vado da nessuna parte, dovranno tarscinarmi fuori".