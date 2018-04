Iniesta ammette: "Potrebbe esser stata la mia ultima in Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta contro la Roma e l'eliminazione dalla Champions, Andres Iniesta ha parlato a TV3: "Non ci aspettavamo questa eliminazione visto il vantaggio che avevamo, ma quando fai le cose male, commetti tanti errori e non entri in partita succede. E' un dispiacere enorme. Loro avevano chiaro in mente come impostare la partita, noi dovevamo trovare altre soluzioni e non ci siamo riusciti. E' dura da accettare e mi dispiace per i tifosi. La mia ultima in Champions? Si, è una possibilità e questo mi fa ancora più male".

Ricordiamo che da tempo si parla di un possibile addio al Barça al termine della stagione. Iniesta infatti ha sul piatto diverse offerte faraoniche provenienti dalla Cina e nelle prossime settimane deciderà insieme al club blaugrana il proprio futuro.