Iniesta lascia il Barça, le reazioni dei quotidiani spagnoli

La notizia del giorno è senza dubbio l'addio di Iniesta al Barcellona dopo 22 anni. La stella blaugrana, in lacrime durante la conferenza stampa, ha comunicato la sua decisione, presa dopo una lunga riflessione. Ovviamente i principali quotidiani spagnoli, nella loro versione online, hanno dedicato ampio spazio al commosso saluto di Don Andrés. "Iniesta annuncia che lascerà il Barça", scrive Sport, quotidiano da sempre vicino ai colori di casa blaugrana, mentre Marca titola: "Iniesta se ne va in lacrime". AS riporta alcune dichiarazioni di Iniesta: "Questo club mi ha dato tutto". Stesso discorso sul Mundo Deportivo: "Termina la tappa nel club della mia vita".