Iniesta: "Pallone d'Oro? Vincerlo non mi avrebbe reso più felice"

Nella giornata di ieri France Football si è scusato con Andrés Iniesta per non avergli mai conferito il Pallone d'Oro. Questo il pensiero dello spagnolo in merito: "Non ho niente da dire a riguardo. Non avevo bisogno di vincere il Pallone d'Oro, mi è bastato esserci con Xavi e Messi. Vincere un Pallone d'Oro non mi avrebbe reso più felice, ciò che ho sempre voluto è stato l'affetto della gente".