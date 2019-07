Iniesta su Rakitic: "È felice al Barcellona e vuole restare"

Intervistato dai cronisti spagnoli, Andres Iniesta, leggenda del Barcellona ed ex compagno di squadra di Ivan Rakitic, ha detto la sua sul futuro del centrocampista croato: "Non so se sia in vendita o meno, ma so che è felice a Barcellona e vuole restare. Spero che possa rimanere e continuare a giocare qui come ha fatto finora: ne sarei felice". Riporta Fcinternews.it.