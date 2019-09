Iniziato il processo a Zidane, Pedrerol: "Disastro, l'intensità è una scusa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il processo a Zinedine Zidane è iniziato, la pesante sconfitta in Champions col Paris Saint-Germain ha riacceso con forza il dibattito intorno alla panchina del Real Madrid. Un tema scottante sul quale è intervenuto anche il presentatore del programma El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol, da sempre molto vicino all'attualità della 'Casa Blanca': "Zidane parla sempre di intensità, basta. La preparazione fisica è stata sbagliata, quasi tutti i giocatori si sono infortunati. Perché Zidane non spiega il disastro a centrocampo? Perché dice che il Real soffre in mezzo al campo ma ha lasciato andare via Ceballos? L'intensità è solo una scusa, come può parlare di intensità se dopo l'umiliazione di Parigi ha concesso ai suoi un giorno libero? Zidane, l'intensità inizia con te", le polemiche dichiarazioni di Pedrerol.