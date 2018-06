Inler: "Napoli è casa mia. Presente al Basaksehir, ho un contratto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gokhan Inler, ex centrocampista del Napoli e attualmente in forza ai turchi dell'İstanbul Başakşehir, ha parlato dei partenopei attraverso Radio Crc. "Ho tanti amici a Napoli, è la mia casa, seguo sempre gli azzurri. Con Jorginho, Koulibaly, Mertens, Maggio, Hysaj ci sentiamo spesso, quando vado a Napoli ci vediamo sempre. Ho 33 anni, fino a quando sto bene voglio giocare. Anche con Cavani ho un grande rapporto, siamo cresciuti insieme. Ora sono al Basaksehir, ho 2 anni di contratto, siamo arrivati terzi, il prossimo anno faremo le coppe". Possibile un ritorno al Napoli? L'ex nazionale svizzero non esclude un futuro in azzurro, magari non come calciatore. "Sto iniziando a pensare a cosa fare dopo, voglio sicuramente restare nel mondo del calcio, sapete il rapporto che mi lega, mi farebbe piacere tornare a Napoli in un altro ruolo per poter dare ancora qualcosa alla città", ha detto Inler.