L'eliminazione dell'Inter per mano del Barcellona guadagna il primo piano sui principali portali online spagnoli. La squadra catalana, priva di molti titolari, riesce a vincere 2-1 a San Siro grazie alle reti di due giovanissimi: Carles Perez (primo gol in Champions League alla prima presenza) e Ansu Fati, il ragazzo dei record che diventa il più precoce a segnare in Champions con i suoi 17 anni. Il record apparteneva a Peter Ofori-Quaye. Mundo Deportivo celebra i ragazzi di Valverde: "Il Barcellona elimina l'Inter e fa la storia".

