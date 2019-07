© foto di

Frecciata di Ole Gunnar Solskjaer nei confronti di Romelu Lukaku e Paul Pogba: "Non capisco chi vuole lasciare lo United. Evidentemente, coloro che oggi vogliono andarsene sono quelli che non c'erano quando le cose andavano bene" ha dichiarato il tecnico norvegese da Perth, dove la squadra si trova per la prima parte di preparazione, e riferendosi al passato glorioso dei Red Devils