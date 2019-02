Inter, Karamoh escluso contro l'OM: le motivazioni di Bedouet

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta contro l'Olympique Marsiglia maturata nella serata di ieri , l'allenatore del Bordeaux Eric Bedouet ha così spiegato l'esclusione dalla lista dei convocati di Yann Karamoh, esterno offensivo classe '98 arrivato la scorsa estate in prestito dall'Inter: "E' stato messo fuori dal gruppo per decisione dello staff. Devi comportarti in maniera professionale, non puoi scendere a patti con certi valori".