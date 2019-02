Inter, Marotta: "Icardi? La fascia non è un provvedimento disciplinare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A pochi minuti dal match di Europa League contro il Rapid Vienna, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato della questione Mauro Icardi ai microfoni di Sky Sport: "Lo aspettiamo e non ho nulla da aggiungere a quello che abbiamo già detto. Siamo fiduciosi in suo ritorno quanto prima, non appena si riprenderà da questo fastidio al ginocchio. La comunicazione della fascia da capitano è stata fatta anche alla squadra, non credo che si debba arrivare a questa considerazione per cercare di ottenere il massimo nell'ambito delle prestazioni positive. Per noi è un dispiacere arrivare a questo ma non è stato un provvedimento disciplinare: crediamo che Icardi sia a pieno titolo un nostro giocatore. La società è sopra a tutto e andiamo avanti con questo motto in testa".

Su Lautaro Martinez: "Martinez è un giovane interessante, sta trovando confidenza con la maglia da titolare per acquisire la giusta esperienze che lo farà diventare un titolare di questa squadra".

Sul gol di Godin "Sono contento. Con lui siamo molo avanti nella trattativa ed è stato un piacere vederlo segnare. Se è chiusa? Sono ottimista e credo che quanto prima potremo arrivare a una comunicazione ufficiale".

Sui primi mesi all'Inter "Fare il mio lavoro significa sapere che, quando si va incontro a un cambiamento di società, devi conoscere meglio il mondo. Non mi sono spaventato e non lo faccio ora perchè sono sicuro che questa società è forte ed ha le giuste motivazioni per tornare su un palcoscenico consono alla storia e al palmares dell'Inter".