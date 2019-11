© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Passano i giocatori, non cambia il centravanti. Da ormai 10 stagioni, Karim Benzema è al centro dei piani e dell'attacco del Real Madrid e continua a farlo con risultati eccellenti. Anche in questa stagione il calciatore classe '87 è il capocannoniere della squadra e per questo motivo, scrive 'Le Parisien', Florentino Perez è pronto a presentargli una proposta per rinnovare l'attuale contratto in scadenza nel 2021 fino a giugno 2023.