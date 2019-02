© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'esordio della Polonia in vista delle gare di eliminazione a Euro 2020 si avvicina. Esordio con l'Austria, le ultime che rimbalzano sui media polacchi, tra cui Super Express, è la possibilità di un tandem d'attacco titolare formato da Robert Lewandowski e da Krzysztof Piatek. Lo storico portiere polacco, Jan Tomaszewski, non vede però di buon occhio l'ipotesi. "Sarebbe un suicidio -ha detto a Bydgoszcz Express-: quando senti parlare questi pseudo esperti e azzardare certe ipotesi, credo che la Polonia possa andare verso un ko per 3-0 senza dubbio alcuno". Tomaszewki non le manda a dire anche a Piotr Zielinski del Napoli. "Non credo che il ct debba cambiare molto. Zielinski play basso? Difensivamente vale zero. Come trequartista, in fase d'attacco, gioca benissimo invece".