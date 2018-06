Irlanda del Nord, O'Neil avvisa il WBA: "Evans andrà via, merita una big"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, Michael O'Neil ha parlato del futuro di Jonny Evans, difensore del West Bromwich Albion che piace a diversi big club inglesi. Il ct ha ammesso che si aspetta un trasferimento dell'ex United: "È certamente in grado di giocare nelle prime sei squadre inglesi. Ha avuto una seconda parte di stagione difficile, ma anche il West Brom nel suo complesso. Jonny ha tutte le carte in regola per interpretare un ruolo nella top-six, non c'è dubbio: il prezzo che si può spendere per lui è un vero e proprio furto, visto ciò che le persone stanno spendendo per comprare certi giocatori. Mi aspetto di vedere Jonny cambiare squadra in estate e ricominciare da capo, sperando in un grande club".