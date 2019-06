Irlanda-Gibilterra, le formazioni: McCarthy sceglie Hogan e McGoldrick

© foto di Imago/Image Sport

Sette punti per l'Irlanda, zero per Gibilterra, nei tre scontri precedenti gli irlandesi hanno vinto tutte e tre le gare con dodici fatte e zero subite. Queste le formazioni della gara di questa sera.

Irlanda(4-4-2): Randolph; Coleman, Duffy, Keogh, Stevens; Robinson, Hourihane, Hendrick, McClean; Hogan, McGoldrick.

Gibiliterra (5-3-2): Goldwin; Sergeant, J.Chipolina, R.Chipolina, Annesley, Olivero; De Barr, And.Hernandez, Pons; L.Walker, L.Casciaro.