Irlanda, maglia speciale per supportare i diritti della comunità LGBT

Questa sera l'Irlanda scenderà in campo contro gli Stati Uniti per un'amichevole che sarà anche la gara d'addio del difensore John O'Shea, 117 presenze con la maglia della sua Nazionale. Per l'occasione l'Eire indosserà una maglia speciale con dei numeri speciali che saranno colorati con la rainbow flag, la bandiera del movimento omossessuale, in supporto dei diritti della comunità LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender).